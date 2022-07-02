СМИ назвали указ Путина о «Сахалине-2» сигналом недружественным западным странам
Решение президента России Владимира Путина по нефтегазовому проекту «Сахалин-2» — сигнал западным энергетическим гигантам. Об этом пишет Financial Times.
Ранее Путин подписал указ о переходе прав оператора «Сахалина-2», компании Sakhalin Energy, новому юрлицу. Имущество организации перейдет в собственность государства и будет передано новому оператору.
FT отмечает, что передача проекта государству — предупреждение для производителей топлива из недружественных стран, которые пытаются быстро и легко продать свои активы. Издание указывает, что в Москве не хотят, чтобы участвующая в проекте британская компания Shell «оставалась призрачным акционером, не генерирующим прибыль».
Как отмечается в материале, Shell, которая намеревалась продать свои акции в «Сахалине-2», осознает возникающие риски. Компаниям British Petroleum и Total Energies, которые также участвуют в проектах разработки российских газовых месторождений, придется «поразмыслить».
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