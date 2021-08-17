Власти выделят еще 7 млрд рублей на производство «духовно-нравственного» контента

Расходы на производство контента для «формирования гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи» в России вырастут более чем в три раза до конца года. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на материалы Федерального казначейства.

Власти выделят дополнительно 7 млрд рублей, таким образом, расходы увеличатся до 10 миллиардов. Средства из Резервного фонда получит АНО «Институт развития интернета», ожидается, что они буду направлены на создание около 200 интернет-проектов до 31 декабря текущего года.

При этом источник в администрации президента РФ сообщил, что сроки создания проектов могут измениться, а расходы на прогосударственный контент в следующем году могут вырасти в полтора раза.

Отбором и реализацией контента будет заниматься специальный продюсерский совет, отмечает Ura.ru. В него войдут производители аудиовизуального контента, продюсеры, члены АНО «Национальные приоритеты», Фонда кино, Фонда президентских грантов, Президентского фонда культурных инициатив. Его работу будет контролировать уже существующий наблюдательный совет под руководством замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко.

