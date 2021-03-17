Власти РФ профинансируют расходы в случае введения санкций на госдолг

«Если такие решения будут приняты, мы найдем ответ, найдем решение, как действовать в этой ситуации для того, чтобы профинансировать все первоочередные расходы», — цитирует ТАСС главу Минфина.

Как отметил Силуанов, один из вариантов действий — соглашение с Центробанком о предоставлении коммерческим банкам и финансовым институтам ликвидности на покупку облигаций федерального займа (ОФЗ).

Ранее СМИ сообщили, что США и Евросоюз могут пойти на «экстремальные шаги» и ввести санкции против госдолга России. Новые ограничения связывают с «применением химического оружия».

