Власти РФ профинансируют расходы в случае введения санкций на госдолг

Российские власти профинансируют текущие расходы в случае введения ограничений в отношении государственного долга страны. Об этом в ходе заседания комитета Госдумы по финансовому рынку заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

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«Если такие решения будут приняты, мы найдем ответ, найдем решение, как действовать в этой ситуации для того, чтобы профинансировать все первоочередные расходы», — цитирует ТАСС главу Минфина.

Как отметил Силуанов, один из вариантов действий — соглашение с Центробанком о предоставлении коммерческим банкам и финансовым институтам ликвидности на покупку облигаций федерального займа (ОФЗ).

Ранее СМИ сообщили, что США и Евросоюз могут пойти на «экстремальные шаги» и ввести санкции против госдолга России. Новые ограничения связывают с «применением химического оружия».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Антон СилуановСанкции Против РоссииГосдолгМинфин РФ
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