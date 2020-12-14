Власти РФ предприняли меры по сдерживанию цен на ряд продуктов питания

А ранее Михаил Мишустин призвал чиновников быстро реагировать на рост цен на продукты, при этом охватывая все сферы – «от поля до прилавка». Премьер-министр подчеркнул, что привлечь к этой работе следует всю цепочку производителей, посредников и торговые сети, пишет ТАСС.

Добавим, глава кабмина дал на подготовку нормативных актов для решения проблемы роста цен на продукты питания четыре дня. Они должны быть готовы к утру понедельника, 14 декабря.

