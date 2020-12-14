Власти РФ предприняли меры по сдерживанию цен на ряд продуктов питания
Власти РФ предприняли меры по сдерживанию цен на ряд продуктов питания. Об этом рассказал Министр экономического развития РФ Максим Решетников, пишет ТАСС.
Он подчеркнул, что соглашения с производителями сахара и подсолнечного масла для стабилизации цен должны быть заключены до 20 декабря. Также отмечается, что Минэкономразвития предлагает ввести квоту на экспорт зерна в размере 17,5 млн тонн с 15 февраля до 30 июня будущего года.
А ранее Михаил Мишустин призвал чиновников быстро реагировать на рост цен на продукты, при этом охватывая все сферы – «от поля до прилавка». Премьер-министр подчеркнул, что привлечь к этой работе следует всю цепочку производителей, посредников и торговые сети, пишет ТАСС.
Добавим, глава кабмина дал на подготовку нормативных актов для решения проблемы роста цен на продукты питания четыре дня. Они должны быть готовы к утру понедельника, 14 декабря.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,7 млн+55 408 / сут.
Умерли
47 391+938 / сут.
Выздоровели
2,1 млн+38 839 / сут.
- Власти РФ предприняли меры по сдерживанию цен на ряд продуктов питания
- Почти 400 журналистов заключены под стражу из-за своей работы – «Репортеры без границ»
- Мужчина в Москве брызнул из баллончика в продавщицу на просьбу показать паспорт
- Омбудсмен НКР рассказал о состоянии жилищного фонда в регионе
- Выписана из больницы девочка, которую мать полгода держала в шкафу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru