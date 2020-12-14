Власти РФ предприняли меры по сдерживанию цен на ряд продуктов питания

Власти РФ предприняли меры по сдерживанию цен на ряд продуктов питания. Об этом рассказал Министр экономического развития РФ Максим Решетников, пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что соглашения с производителями сахара и подсолнечного масла для стабилизации цен должны быть заключены до 20 декабря. Также отмечается, что Минэкономразвития предлагает ввести квоту на экспорт зерна в размере 17,5 млн тонн с 15 февраля до 30 июня будущего года.

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А ранее Михаил Мишустин призвал чиновников быстро реагировать на рост цен на продукты, при этом охватывая все сферы – «от поля до прилавка». Премьер-министр подчеркнул, что привлечь к этой работе следует всю цепочку производителей, посредников и торговые сети, пишет ТАСС.

Добавим, глава кабмина дал на подготовку нормативных актов для решения проблемы роста цен на продукты питания четыре дня. Они должны быть готовы к утру понедельника, 14 декабря.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
ТЕГИ:МинэкономразвитияМихаил МишустинЦены На Продукты
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