Минэнерго объяснило рост стоимости бензина на АЗС
Бензин и дизельное топливо на АЗС подорожали в связи с общим изменением индекса потребительских цен с начала года, сообщает пресс-служба Минэнерго РФ.
В сообщении уточняется, что рост стоимости нефтепродуктов в рознице в первую неделю марта также связан с «колебаниями оптовых цен внутреннего рынка на фоне сезонного роста спроса на топлива».
В Минэнерго отметили, что следят за топливным рынком «как в части достаточности поставок, так и сохранения конечных цен на близком уровне к инфляции».
В ведомстве напомнили, что правительство РФ уже рекомендовало нефтекомпаниям увеличить загрузку НПЗ нефтяным сырьём, а также производство топлива «для полного удовлетворения растущего спроса внутреннего рынка и наращиванию запасов к маю 2021 года».
Ранее страны ОПЕК+ приняли решение о продлении текущего уровня сокращения добычи нефти на апрель 2021 года, сообщает RT. При этом для России согласованы отдельные условия, предусматривающие увеличение добычи на 130 тысяч баррелей в сутки.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,4 млн+9 794 / сут.
Умерли
91 220+486 / сут.
Выздоровели
4,0 млн+13 496 / сут.
- Экспорт Великобритании в ЕС сократился в январе на 41% после Brexit
- СМИ: Неизвестный ранее штамм коронавируса обнаружили в Японии
- Восточный экономический форум состоится в сентябре
- Поклонская заявила о готовности встретиться с Зеленским
- Песков ответил на сообщения о влиянии силовиков на президента
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru