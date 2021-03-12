Минэнерго объяснило рост стоимости бензина на АЗС

Бензин и дизельное топливо на АЗС подорожали в связи с общим изменением индекса потребительских цен с начала года, сообщает пресс-служба Минэнерго РФ.

В сообщении уточняется, что рост стоимости нефтепродуктов в рознице в первую неделю марта также связан с «колебаниями оптовых цен внутреннего рынка на фоне сезонного роста спроса на топлива».

В Минэнерго отметили, что следят за топливным рынком «как в части достаточности поставок, так и сохранения конечных цен на близком уровне к инфляции».

В ведомстве напомнили, что правительство РФ уже рекомендовало нефтекомпаниям увеличить загрузку НПЗ нефтяным сырьём, а также производство топлива «для полного удовлетворения растущего спроса внутреннего рынка и наращиванию запасов к маю 2021 года».

Ранее страны ОПЕК+ приняли решение о продлении текущего уровня сокращения добычи нефти на апрель 2021 года, сообщает RT. При этом для России согласованы отдельные условия, предусматривающие увеличение добычи на 130 тысяч баррелей в сутки.

