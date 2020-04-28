Власти не планируют продлевать программу льготной ипотеки после 1 ноября

Ранее НСН писала, что в России утвердили программу льготной ипотеки под 6,5% годовых. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ публикует сайт кабмина.

В нём отмечается, что срок действия льготной ипотеки до 1 ноября 2020 года. При этом ставка сохранится на весь период выплат по кредиту.

Программа действует при покупке жилья в новостройке стоимостью до 8 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге, а в регионах - до 3 миллионов рублей. Минимальный первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от всей суммы, пишет RT.

Ожидается, программа обеспечит привлечение около 900 млрд рублей в отрасль жилищного строительства.

