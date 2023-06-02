Власти направят 4,5 млрд рублей на поддержку АПК новых регионов

Зампред правительства напомнила, что в 2022 году господдержку в объеме 3 млрд рублей впервые получили аграрии Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

«Это позволило обеспечить сбор зерновых, зернобобовых культур и рапса на площади более 98%. Произвести сев озимых культур под урожай текущего года на площади 1,3 миллиона гектаров. И главное – удовлетворить внутренние потребности регионов в продукции растениеводства», — цитирует Абрамченко РИА Новости.

В текущем году предприятия АПК на новых территориях получат субсидии субсидии на выращивание сельхозкультур (зерна, картофеля, овощей), производство молока, поддержку хлебопекарной промышленности.

