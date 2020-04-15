Путин поручил предоставить малому бизнесу безвозмездную финансовую помощь

Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам поддержки экономики в среду, 15 апреля, предложил предоставить малым и средним компаниям прямую безвозмездную финансовую помощь от государства. Заявление президента транслировали центральные телеканалы.

Предполагается, что деньги можно будет направить на выплаты зарплат, исходя из расчёта в 12130 рублей на одного сотрудника в месяц. По словам главы государства, условием предоставления такой помощи будет сохранение 90% работников по состоянию на 1 апреля.

Путин также предложил включить в список наиболее пострадавших секторов экономики компании, занимающиеся торговлей непродовольственными товарами.

