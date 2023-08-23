Власти Москвы заключили шестнадцать договоров аренды земли за рубль в год

«Инвестор вложит в создание комплекса 1,5 миллиарда рублей, здесь будет создано 350 рабочих мест. Это уже 16-я компания, с которой заключен договор аренды земли по льготной ставке один рубль в год, подписанный в рамках реализации МаИП», – рассказал Ефимов.

По словам главы Департамента городского имущества Максима Гамана, инвестор за пять лет построит два производственных здания площадью 15 тысяч квадратных метров.

В год планируется изготавливать до десяти миллионов тонн продукции, добавил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Москва – город с развитым производством. Напомним, в столице работает почти четыре тысячи промышленных площадок, на которых трудоустроено свыше 720 тысяч человек. При этом ежегодно открываются от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Здесь делают самые разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, предметы декора, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое. А еще здесь активно внедряют инновации.

