Ефимов: Правительство Москвы заключило партнерское соглашение со Сбербанком
Правительство Москвы заключило партнерское соглашение со Сбербанком по программе комплексного развития территорий, договор заключен в рамках Московского урбанистического форума, рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Соглашение с банком позволит создать стандарт банковской гарантии для инвесторов, с которыми город заключает договоры о комплексном развитии территорий, расширить линейку банковских продуктов и выработать методические рекомендации по формированию пакета документов для инвесторов», – отметил он.
Девелоперы активно проявляют интерес к программе, на данный момент реализуется 16 таких проектов с ежегодным бюджетным эффектом почти в 22 миллиарда рублей.
Вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников отметил, что компания активно поддерживает инициативы города. Так, клиентам Сбербанка в сфере девелопмента уже предоставлено более 1,5 триллиона рублей проектного финансирования.
По словам министра правительства Москвы Максима Гамана, соглашение между городом и банком сделает получение кредитных средств в рамках комплексного развития территорий еще более доступным.
В рамках программы КРТ создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, возводится комфортное жилье, формируется общественно-деловое пространство, а также вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тысячи гектаров.
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