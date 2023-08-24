Власти Москвы рассказали об экономических приоритетах развития города

В современном большом городе тенденции развития экономики определяют пространственные приоритеты и направления развития территории, сказала министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Мария Багреева на сессии «Мастер-план будущего. Гибкость изменений» Московского урбанфорума – 2023.

«Если брать реальную структуру экономики Москвы за последние пять лет, то самый большой рост с 2016 по 2021 год показал финансовый сектор – его доля в структуре ВРП Москвы выросла на три процентных пункта», - уточнила Багреева.

По ее словам, также существенно выросли доли в обрабатывающей отрасли и в сфере информационных технологий – на 2,7, и на 1,8 процентного пункта соответственно. Багреева выразила уверенность, что эти отрасли продолжат развиваться, благодаря чему спрос на высококвалифицированные кадры будет расти. Стоит отметить, что в столице более 95% рабочей силы – квалифицированные специалисты, более 50% из них имеют высокую квалификацию, что на 18 процентных пунктов выше среднероссийского уровня.

Отмечается, что такая структура экономики определяет ключевую задачу столицы, а именно – создание благоприятной среды для развития бизнеса, воспитания и привлечения новых кадров. Это подразумевает создание объектов инфраструктуры и общественных пространств, а также благоустройство территорий. В прошлом году Москва выделила 40% бюджета на реализацию подобных проектов, уточнила Багреева.

Каждый проект развития служит не просто для создания благоприятной среды в городе, но и для повышения инвестиционной привлекательности и капитализации территории. В частности, речь идет о строительстве жилья и соцобъектов около транспортной инфраструктуры, благодаря чему создаются рабочие места. Департамент экономической политики и развития Москвы сообщил, что на один рубль инвестиций из городского бюджета в Москве приходится в среднем 3,7 рубля частных инвестиций. По отдельным проектам эти показатели могут быть еще больше, подчеркнула Багреева.

