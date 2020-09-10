Власти Москвы не планируют вновь закрывать экономику города

В Москве нет предпосылок для того, чтобы вновь закрывать экономику города, передает РИА Новости слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова.

По его словам, власти Москвы не планируют ограничивать работу городских предприятий, действуют только требования ношения масок, соблюдения социальной дистанции использования антисептиков.

Ранее "Известия" сообщили, что Роспотребнадзор отказался согласовать новый регламент работы непродовольственных магазинов, который позволял не закрывать точки с непродовольственными товарами и не вводить ограничений по площади.



