Власти Москвы назвали сложности при прокладке тоннелей салатовой линии метро

Проходка тоннелей Люблинско-Дмитровской линии метро от станции «Селигерская» до «Физтеха» велась под ключевыми транспортными объектами на севере Москвы в сложных условиях, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Тоннелепроходка велась под ключевыми дорожно-транспортными объектами севера Москвы. Все три ТПМК прошли под Дмитровским шоссе, а два из них – под охранной зоной первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1) между платформами Марк и Лианозово», - отметил Бочкарев.

По его словам, проходку тоннелей осложняло наличие крупных транспортных объектов в этом районе. В ходе работ под инфраструктурными объектами велся круглосуточный мониторинг сохранности и безопасности строений, путей и дорог.