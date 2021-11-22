Власти Москвы назвали сложности при прокладке тоннелей салатовой линии метро
Проходка тоннелей Люблинско-Дмитровской линии метро от станции «Селигерская» до «Физтеха» велась под ключевыми транспортными объектами на севере Москвы в сложных условиях, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«Тоннелепроходка велась под ключевыми дорожно-транспортными объектами севера Москвы. Все три ТПМК прошли под Дмитровским шоссе, а два из них – под охранной зоной первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1) между платформами Марк и Лианозово», - отметил Бочкарев.
По его словам, проходку тоннелей осложняло наличие крупных транспортных объектов в этом районе. В ходе работ под инфраструктурными объектами велся круглосуточный мониторинг сохранности и безопасности строений, путей и дорог.
«Впервые в истории московского метростроения – на новом участке Люблинско-Дмитровской линии метро – финишировали сразу три тоннелепроходческих комплекса «Клавдия», «Татьяна» и «Ирина». Теперь все станции нового участка салатовой линии соединены друг с другом», – добавил Бочкарев.
Мэр Москвы Сергей Собянин 22 ноября на церемонии завершения проходки трех перегонных тоннелей на Люблинско-Дмитровской линии отметил, что продление ветки метро улучшит транспортное обслуживание для 500 тысяч человек.
Строительство участка салатовой ветки столичного метрополитена от станции «Селигерская» до станции «Физтех» началось в 2019 году. Длина участка, соединяющего три станции «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех» составит 6,9 километров. Тоннель пройдет вдоль Дмитровского шоссе. Сейчас строительство участка завершено на 25%.
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