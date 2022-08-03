Власти Молдавии предложили заменить российский газ древесиной ивы
Древесина ивы может стать альтернативным источником энергии для Молдавии и заменить российский газ, заявил министр инфраструктуры республики Андрей Спыну. Об этом сообщает «Sputnik Молдавия».
По словам Спыну, правительство страны планирует уже зимой снизить потребление газа по меньшей мере на 15% в рамках подготовки к возможному уменьшению объема поставок газа в Европу, отмечает телеканал 360.
«Мы должны мобилизоваться, чтобы сократить потребление там, где это возможно. Предлагаем добровольное снижение потребления минимум на 15%, как это делает Европейский союз», — призвал замминистра.
Спыну подчеркнул, что в республике появятся дополнительные источники энергии, в частности, древесина ивы. По словам чиновника, дерево — источник биомассы, из которой можно сделать другое топливо и использовать его в дальнейшем. В то же время Спыну отметил, что этот альтернативный источник еще нужно вырастить, пишет «Свободная пресса».
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