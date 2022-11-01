Власти Ливана заявили, что Россия безвозмездно передаст республике 25 тонн пшеницы

«Россия предоставит Ливану 25 тысяч тонн пшеницы и 10 тысяч тонн топлива для электростанций страны», — цитирует министра РИА Новости.

Как позже уточнил Хамия в соцсетях, об отправке помощи Ливану ему сообщил посол РФ в республике, даты поставок будут определены позже.

Ранее глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев заявил, что РФ готова безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых в ближайшие четыре месяца, напоминает телеканал «360». Кроме того, Россия может полностью заместить зерно из Украины и поставлять его заинтересованным государствам по приемлемым ценам.

