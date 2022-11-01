Власти Ливана заявили, что Россия безвозмездно передаст республике 25 тонн пшеницы

Ливан безвозмездно получит от России 25 тысяч тонн пшеницы и 10 тысяч тонн топлива. Об этом сообщил и.о. министра общественных работ и транспорта ближневосточной страны Али Хамия.

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«Россия предоставит Ливану 25 тысяч тонн пшеницы и 10 тысяч тонн топлива для электростанций страны», — цитирует министра РИА Новости.

Как позже уточнил Хамия в соцсетях, об отправке помощи Ливану ему сообщил посол РФ в республике, даты поставок будут определены позже.

Ранее глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев заявил, что РФ готова безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых в ближайшие четыре месяца, напоминает телеканал «360». Кроме того, Россия может полностью заместить зерно из Украины и поставлять его заинтересованным государствам по приемлемым ценам.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗерноРоссияЛиван
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