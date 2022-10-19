Глава Минсельхоза рассказал о квотах на экспорт зерна в 2023 году
Минсельхоз предварительно планирует размер квоты на экспорт зерна из России в 2023 году в 25 миллионов тонн без разбивки на культуры. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
По его словам, Россия намерена расширять «экспортное окно». Патрушев отметил, что 500 тысяч тонн будет выделено для экспорта из регионов Дальнего Востока.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что урожай зерна в этом году обещает быть достойным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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