Глава Минсельхоза рассказал о квотах на экспорт зерна в 2023 году

Минсельхоз предварительно планирует размер квоты на экспорт зерна из России в 2023 году в 25 миллионов тонн без разбивки на культуры. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

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По его словам, Россия намерена расширять «экспортное окно». Патрушев отметил, что 500 тысяч тонн будет выделено для экспорта из регионов Дальнего Востока.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что урожай зерна в этом году обещает быть достойным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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