Глава Минсельхоза рассказал о квотах на экспорт зерна в 2023 году

По его словам, Россия намерена расширять «экспортное окно». Патрушев отметил, что 500 тысяч тонн будет выделено для экспорта из регионов Дальнего Востока.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что урожай зерна в этом году обещает быть достойным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

