Власти Германии: внутри страны нет споров по «Северному потоку-2»

Позднее в бундестаге заявили о расколе в Евросоюзе по этому вопросу. На этом фоне госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон работает над созданием коалиции против завершения строительства газопровода.

В свою очередь, Россия неоднократно заявляла, что проект газопровода не является политическим, а носит сугубо экономический характер.

Напомним, ситуация вокруг «Северного потока-2» продолжает осложняться параллельно с раскруткой политического скандала, связанного с отравлением Навального. Запад предлагает, в частности, остановить строительство газопровода до начала расследования произошедшего с оппозиционером.

Проект газопровода предполагает строительство двух ниток, предназначенных для поставок газа из России в Германию. Мощность проекта составит 55 млрд кубометров. Оператором строительства газопровода выступает Nord Stream AG, единственным акционером которого является ПАО «Газпром».

