Власти Германии: внутри страны нет споров по «Северному потоку-2»
У канцлера Германии и членов правительства остается общая позиция по поводу газопровода «Северный поток-2», заявила представитель кабмина ФРГ Мартина Фиц.
Ранее главы Минфина и Минэкономики Германии призвали продолжить строительство трубопровода, несмотря на ситуацию вокруг оппозиционера Алексея Навального.
В то же время Ангела Меркель решила вынести вопрос о судьбе «Северного потока-2» на уровень Евросоюза.
Позднее в бундестаге заявили о расколе в Евросоюзе по этому вопросу. На этом фоне госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон работает над созданием коалиции против завершения строительства газопровода.
В свою очередь, Россия неоднократно заявляла, что проект газопровода не является политическим, а носит сугубо экономический характер.
Напомним, ситуация вокруг «Северного потока-2» продолжает осложняться параллельно с раскруткой политического скандала, связанного с отравлением Навального. Запад предлагает, в частности, остановить строительство газопровода до начала расследования произошедшего с оппозиционером.
Проект газопровода предполагает строительство двух ниток, предназначенных для поставок газа из России в Германию. Мощность проекта составит 55 млрд кубометров. Оператором строительства газопровода выступает Nord Stream AG, единственным акционером которого является ПАО «Газпром».
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