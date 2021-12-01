Владимир Ефимов: образовательные организации Москвы демонстрируют устойчивое восстановление

Объем платных услуг образовательных организаций за январь-сентябрь 2021 года увеличился до 132,8 млрд руб, пандемия стала стимулом для многих жителей Москвы получать улучшать профессиональные навыки и получать дополнительное образование. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Более 82% выручки приходится на крупные и средние организации, которые продемонстрировали рост более чем в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Работающие в сфере образования организации перечислили в бюджет 52,9 млрд руб. налогов. В частности, поступления налога на прибыль составили 2,2 млрд руб. - на четверть больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года», - отметил Ефимов.