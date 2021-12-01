Владимир Ефимов: образовательные организации Москвы демонстрируют устойчивое восстановление

Объем платных услуг образовательных организаций за январь-сентябрь 2021 года увеличился до 132,8 млрд руб, пандемия стала стимулом для многих жителей Москвы получать улучшать профессиональные навыки и получать дополнительное образование. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Более 82% выручки приходится на крупные и средние организации, которые продемонстрировали рост более чем в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Работающие в сфере образования организации перечислили в бюджет 52,9 млрд руб. налогов. В частности, поступления налога на прибыль составили 2,2 млрд руб. - на четверть больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года», - отметил Ефимов.

Вице-мэр Ефимов: поступления НДФЛ в бюджет Москвы превысили допандемийный уровень

По его словам, на 7,6% выросли поступления налога на доходы физлиц от образовательных организаций и составили 37,5 млрд руб. Также на 44,7% выросли поступления по патентной и упрощенной системам. Более чем на 34% вырос объем платных услуг системы образования населению и составил 122 млрд руб.

Так, на организации профессионального образования, которые стали главными плательщиками налога на прибыль, приходится 92% от общего объема поступлений или 2 млрд руб. Организации профессионального образования обеспечили основной объем поступлений по НДФЛ – 50% или 18,8 млрд рублей.

Как отметил глава департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов, московское образование демонстрирует хорошую динамику относительно 2019 года, когда еще не было пандемии коронавируса.

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса Экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы
ТЕГИ:ОбразованиеМосква
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