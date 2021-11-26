Вице-мэр Ефимов: поступления НДФЛ в бюджет Москвы превысили допандемийный уровень
Столичный бизнес продолжает восстанавливаться после ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, сохраняя при этом не только штат, но и увеличивая зарплаты и премии сотрудникам. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По его словам, об этом свидетельствует рост поступлений налога на доходы физлиц в бюджет Москвы за январь-октябрь 2021 года на 21,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
«Поступления НДФЛ в бюджет растут на протяжении всего года, что свидетельствует о восстановлении большинства отраслей экономики. Система господдержки и оперативное внедрение в работу бизнеса новых форматов деятельности позволили столичным организациям достойно преодолеть кризис и сохранить штат сотрудников. Поступления НДФЛ превышают и уровень докризисного 2019 года: за 10 месяцев этого года в бюджет было перечислено на 30,7% больше налога, чем в аналогичном периоде 2019 года», — отметил заместитель мэра.
Среди факторов, влияющих на поступление НДФЛ – рост заработной платы и доходов в виде дивидендов, выплаты премий, рост доходов физических лиц, декларируемых самостоятельно.
Руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов сообщил, что из общего объема поступлений НДФЛ основная часть (91,2%) приходится на налоги, перечисленные за граждан организациями и ИП. Их объем вырос на 20,9% по сравнению с январем-октябрем 2020 года и на 29,7% – с аналогичным периодом 2019 года. Ещё 7% от общего объема поступлений составляют поступления от предпринимателей, которые сами перечисляют за себя НДФЛ (ИП, нотариусы, адвокаты, охранники и другие частнопрактикующие лица), а также налоги, которые граждане платят с доходов, полученных, от сдачи в аренду имущества, выигрыша в лотерею или на тотализаторе. Они также увеличились по сравнению с предыдущим годом на 34,3%.
Налог на доходы, который выплачивают работающие в Москве иностранцы, увеличился на 35,1%. В общем объеме поступлений НДФЛ на него приходится 1,5%.
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