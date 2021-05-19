Владелец «Билла» объяснил продажу сети супермаркетов
19 мая 202113:52
Немецкая компания REWE, которая владеет супермаркетами «Билла», приняла решение сосредоточить ресурсы в европейских странах. Об этом в компании сообщили РБК.
Член правления REWE International Эспен Б. Ларсен заявил, что компания намерена сконцентрировать усилия на успешных рынка ЕС, сосредоточив там свои ресурсы.
Ранее также сообщалось, что сеть супермаркетов «Магнит» договорилась о приобретении магазинов «Дикси». Цена сделки составила 92,4 миллиарда рублей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru