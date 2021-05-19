Владелец «Билла» объяснил продажу сети супермаркетов

Немецкая компания REWE, которая владеет супермаркетами «Билла», приняла решение сосредоточить ресурсы в европейских странах. Об этом в компании сообщили РБК.

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Член правления REWE International Эспен Б. Ларсен заявил, что компания намерена сконцентрировать усилия на успешных рынка ЕС, сосредоточив там свои ресурсы.

Ранее также сообщалось, что сеть супермаркетов «Магнит» договорилась о приобретении магазинов «Дикси». Цена сделки составила 92,4 миллиарда рублей.

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ФОТО: pixabay.com
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