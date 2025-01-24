Экономист назвал размер вклада, который позволит получить 25 тысяч рублей дохода
Банковский вклад на сумму в 100 тысяч рублей позволит заработать до 25 тысяч рублей в год, заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с aif.ru.
По его словам, чем выше сумма на вкладе, тем на большую сумму пассивного дохода в год можно рассчитывать.
При этом банковский вклад на сумму до 1,4 миллиона рублей остается безрисковым и высокодоходным финансовым инструментом. Как напомнил Балынин, если банк потеряет лицензию, агентство по страхованию вкладов владельцу счета возмещение в пределах 1,4 миллиона рублей.
Ранее основатель компании «Страховой брокер AMsec24» Антон Мельцов пояснил, что некоторые банки в России начали снижать ставки по вкладам в связи с изменением экономической ситуации. При этом Центробанк сохраняет ключевую ставку на уровне 21%, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru