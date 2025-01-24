Экономист назвал размер вклада, который позволит получить 25 тысяч рублей дохода

По его словам, чем выше сумма на вкладе, тем на большую сумму пассивного дохода в год можно рассчитывать.

При этом банковский вклад на сумму до 1,4 миллиона рублей остается безрисковым и высокодоходным финансовым инструментом. Как напомнил Балынин, если банк потеряет лицензию, агентство по страхованию вкладов владельцу счета возмещение в пределах 1,4 миллиона рублей.

Ранее основатель компании «Страховой брокер AMsec24» Антон Мельцов пояснил, что некоторые банки в России начали снижать ставки по вкладам в связи с изменением экономической ситуации. При этом Центробанк сохраняет ключевую ставку на уровне 21%, напоминает «Радиоточка НСН».

