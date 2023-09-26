VK «переехала» с Британских Виргинских островов в Россию
Компания VK завершила смену юрисдикции с Британских Виргинских островов на Россию. Соответствующая запись появилась в реестре специального административного района на острове Октябрьский в Калининградской области.
VK включили в реестр участников специального административного района.
Акционеры и совет директоров VK в начале августа утвердили перерегистрацию юридического лица. Первые три дочерние компании зарегистрировались в Калининградской области в конце прошлого месяца.
Министерство финансов России 1 июля расширило перечень офшорных зон страны до 91, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru