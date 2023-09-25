Краснов: В суды направили 24 тысячи исков в рамках деофшоризации экономики

Он отметил, что средствами надзора из-под иностранного контроля удалось выйти ряду ключевых стратегических предприятий, имеющих существенное значение для экономики и безопасности России.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал принять дополнительные меры для деофшоризации экономики. Он попросил кабмин в контакте с парламентом страны предложить соответствующие меры, которые позволят ускорить процесс деофшоризации. По словам главы государства, бизнес, прежде всего в ключевых отраслях, должен действовать в российской юрисдикции, передает «Радиоточка НСН».

