Краснов: В суды направили 24 тысячи исков в рамках деофшоризации экономики
Российские прокуроры направили в суды свыше 24 тысяч исков из-за утраты госсобственности более чем на 187 миллиардов рублей. Об этом сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что средствами надзора из-под иностранного контроля удалось выйти ряду ключевых стратегических предприятий, имеющих существенное значение для экономики и безопасности России.
Ранее президент РФ Владимир Путин призвал принять дополнительные меры для деофшоризации экономики. Он попросил кабмин в контакте с парламентом страны предложить соответствующие меры, которые позволят ускорить процесс деофшоризации. По словам главы государства, бизнес, прежде всего в ключевых отраслях, должен действовать в российской юрисдикции, передает «Радиоточка НСН».
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