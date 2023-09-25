Краснов: В суды направили 24 тысячи исков в рамках деофшоризации экономики

Российские прокуроры направили в суды свыше 24 тысяч исков из-за утраты госсобственности более чем на 187 миллиардов рублей. Об этом сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов, слова которого приводит РИА Новости.

Белоусов назначен куратором подготовки мер по деофшоризации

Он отметил, что средствами надзора из-под иностранного контроля удалось выйти ряду ключевых стратегических предприятий, имеющих существенное значение для экономики и безопасности России.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал принять дополнительные меры для деофшоризации экономики. Он попросил кабмин в контакте с парламентом страны предложить соответствующие меры, которые позволят ускорить процесс деофшоризации. По словам главы государства, бизнес, прежде всего в ключевых отраслях, должен действовать в российской юрисдикции, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Алексей Никольский//РИА Новости
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