Вице-премьер заявил, что металлурги должны вернуть государству 100 млрд рублей

Российским металлургам грозят налоговые изъятия на сумму 100 миллиардов рублей. Сверхдоходы были получены из-за высоких цен на продукцию, поставляемую в рамках финансируемых государством проектов. Об этом РБК заявил вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

По его словам, металлурги во время пандемии «нахлобучили» государство на 100 миллиардов рублей, пишет Ura ru.