Вице-премьер заявил, что металлурги должны вернуть государству 100 млрд рублей

Российским металлургам грозят налоговые изъятия на сумму 100 миллиардов рублей. Сверхдоходы были получены из-за высоких цен на продукцию, поставляемую в рамках финансируемых государством проектов. Об этом РБК заявил вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

По его словам, металлурги во время пандемии «нахлобучили» государство на 100 миллиардов рублей, пишет Ura ru.

«Сыр не шубы!» Фермер заявил о неизбежном подорожании «молочки» в 2021 году

Белоусов подчеркнул, что государство может установить налоги таким образом, чтобы вернуть средства. Одним из способов борьбы с разрывом между внутренними и мировыми ценами является экспортная пошлина.

Ранее сообщалось, что Россия в марте 2021 года поставила в США рекордный объем нефти и нефтепродуктов, заняв второе место по размеру экспорта в эту страну.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:БюджетНалогПошлины
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры