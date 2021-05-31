Вице-премьер заявил, что металлурги должны вернуть государству 100 млрд рублей
Российским металлургам грозят налоговые изъятия на сумму 100 миллиардов рублей. Сверхдоходы были получены из-за высоких цен на продукцию, поставляемую в рамках финансируемых государством проектов. Об этом РБК заявил вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
По его словам, металлурги во время пандемии «нахлобучили» государство на 100 миллиардов рублей, пишет Ura ru.
Белоусов подчеркнул, что государство может установить налоги таким образом, чтобы вернуть средства. Одним из способов борьбы с разрывом между внутренними и мировыми ценами является экспортная пошлина.
Ранее сообщалось, что Россия в марте 2021 года поставила в США рекордный объем нефти и нефтепродуктов, заняв второе место по размеру экспорта в эту страну.
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