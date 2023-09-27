Вице-премьер России предложил ввести заградительную пошлину на экспорт нефти
Вице-премьер России Александр Новак в ходе совещания президента России Владимира Путина с кабмином предложил установить заградительную пошлину на экспорт нефтепродуктов. По его словам, она должна составлять от 20000 рублей до 50000 рублей с тонны. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
Кроме того, политик счел возможным тотальный запрет на экспорт нефтепродуктов, купленных на внутреннем рынке, а не произведенных. Такая мера, полагает Новак, позволит ограничить возможность спекулятивных поставок на экспорт.
Ранее глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявил, что удержание цен на бензин благодаря субсидированию внутреннего рынка за счет внешнего невозможно. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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