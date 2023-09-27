Вице-премьер России предложил ввести заградительную пошлину на экспорт нефти

Кроме того, политик счел возможным тотальный запрет на экспорт нефтепродуктов, купленных на внутреннем рынке, а не произведенных. Такая мера, полагает Новак, позволит ограничить возможность спекулятивных поставок на экспорт.

Ранее глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявил, что удержание цен на бензин благодаря субсидированию внутреннего рынка за счет внешнего невозможно. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

