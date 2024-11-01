Вице-премьер России Патрушев поручил в течение двух недель остановить рост цен
Вице-премьер России Дмитрий Патрушев поручил в течение двух недель остановить рост цен на продовольственном рынке РФ, говорится в сообщении на сайте кабмина. Накануне было проведено тематическое совещание с профильными ведомствами.
Уточняется, что Патрушев поручил мониторить цены на продовольствие в ежедневном режиме. По итогам встречи также был сделан вывод о том, что агропромышленный комплекс РФ обеспечивает граждан всем необходимым, но сегодня требуется предпринимать шаги по сдерживанию инфляции.
Так, например, стоимость картофеля увеличивается в РФ третью неделю подряд, в то время как сбор урожая практически завершился. По данным Росстата, с 8 по 14 октября овощ подорожал на 1,3%, с 15 по 21 октября — на 2%, а с 22 по 28 октября еще на 3,1%. Всего же с начала года стоимость картофеля выросла на 54,7%.
Стоимость картофеля увеличилась с начала года на 54,7% из-за ряда факторов, в том числе на фоне требований к качеству, которые предъявляют торговые сети, отметила руководитель аппарата Картофельного Союза Татьяна Губина «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru