Вице-премьер России Патрушев поручил в течение двух недель остановить рост цен

Вице-премьер России Дмитрий Патрушев поручил в течение двух недель остановить рост цен на продовольственном рынке РФ, говорится в сообщении на сайте кабмина. Накануне было проведено тематическое совещание с профильными ведомствами.

Уточняется, что Патрушев поручил мониторить цены на продовольствие в ежедневном режиме. По итогам встречи также был сделан вывод о том, что агропромышленный комплекс РФ обеспечивает граждан всем необходимым, но сегодня требуется предпринимать шаги по сдерживанию инфляции.