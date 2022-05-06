Вице-премьер Молдавии: Резервов газа в стране хватит на месяц

Молдавия еще не получила подтверждения от «Газпрома», что получит газ в июне, если реализуется сценарий с отсутствием его поставок из России, то резервов в стране хватит на 3-4 недели. Об этом заявил на брифинге вице-премьер Молдавии Андрей Спыну.

Молдавия пока не может вернуть долг «Газпрому»

По его словам, власти республики готовы покупать газ на международном рынке, если «Газпром» решит прекратить поставки.

В октябре 2021 года компании «Молдовагаз» и «Газпром» продлили контракт на поставку газа на пять лет.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГазпромРоссияМолдавия
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