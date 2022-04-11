Молдавия пока не может вернуть долг «Газпрому»

Также Спыну сообщил о готовности согласовать график погашения задолженности, но только после пересчета долга, скопившегося на балансе российско-молдавского АО "Молдовагаз".

Вице-премьер республики заверил, что «молдавские потребители не останутся без газа», обосновав это тем, что у республики есть альтернативные поставщики.

В октябре 2021 года компании "Молдовагаз" и "Газпром" продлили контракт на поставку газа на пять лет.

