Молдавия пока не может вернуть долг «Газпрому»

Молдавия не готова к выплате долга за российский газ, и по контракту может быть отключена от поставок газа в мае. Об этом заявил вице-премьер республики, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну телеканалу Pro TV.

Стоимость природного газа в Молдавии в апреле выросла вдвое

Также Спыну сообщил о готовности согласовать график погашения задолженности, но только после пересчета долга, скопившегося на балансе российско-молдавского АО "Молдовагаз".

Вице-премьер республики заверил, что «молдавские потребители не останутся без газа», обосновав это тем, что у республики есть альтернативные поставщики.

В октябре 2021 года компании "Молдовагаз" и "Газпром" продлили контракт на поставку газа на пять лет.

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ФОТО: РИА Новости/Мирослав Ротарь/Sputnik
ТЕГИ:МолдавияГазпром
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