Вице-премьер Мантуров предложил создать в России единую базу выпускников

По его словам, она должна охватить все отрасли экономики и регионы.

Мантуров подчеркнул, что эта мера поможет эффективнее бороться с дефицитом кадров в промышленности.

«Ни для кого из вас не секрет, насколько велик сейчас спрос на кадровые ресурсы», — добавил вице-премьер.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала нехватку рабочей силы основной проблемой экономики, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

