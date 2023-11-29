Вице-премьер Мантуров предложил создать в России единую базу выпускников

О необходимости создать в России единую цифровую базу данных распределения выпускников, заявил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе пленарного заседания форума «Российский промышленник», сообщает газета «Ведомости».

«Не хватает рук!»: Депутат об ускоренном обучении в вузах после колледжа

По его словам, она должна охватить все отрасли экономики и регионы.

Мантуров подчеркнул, что эта мера поможет эффективнее бороться с дефицитом кадров в промышленности.

«Ни для кого из вас не секрет, насколько велик сейчас спрос на кадровые ресурсы», — добавил вице-премьер.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала нехватку рабочей силы основной проблемой экономики, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:МинпромторгЭкономикаВыпускникиДенис Мантуров

Горячие новости

Все новости

партнеры