Вице-премьер Мантуров предложил создать в России единую базу выпускников
О необходимости создать в России единую цифровую базу данных распределения выпускников, заявил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе пленарного заседания форума «Российский промышленник», сообщает газета «Ведомости».
По его словам, она должна охватить все отрасли экономики и регионы.
Мантуров подчеркнул, что эта мера поможет эффективнее бороться с дефицитом кадров в промышленности.
«Ни для кого из вас не секрет, насколько велик сейчас спрос на кадровые ресурсы», — добавил вице-премьер.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала нехватку рабочей силы основной проблемой экономики, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru