Вице-премьер Хуснуллин: Ставка по ипотеке должна быть 5%
Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что ставка по ипотеке в России должна составлять 5% годовых, пишут «Ведомости».
Он отметил, что определенным препятствием к этому служит деятельность Центробанка, который выполняет свои функции в экономике.
Хуснуллин подчеркнул, что в этом вопросе находятся какие-то компромиссы, все решается в диалоге.
При этом льготные программы ипотечного кредитования вносят вклад в рост инфляции, заявил ранее президент России Владимир Путин. Путин призвал быть аккуратнее в отношении массовых льготных ипотечных кредитов. По его словам, по вопросу таких займов «есть, о чем поговорить».
Президент обратил внимание на позицию Центробанка, который опасается, что льготная ипотека «немножко давит на инфляцию», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Фестиваль российского кино пройдет в апреле на Кубе
- Эксперт: в Москве создана мощная производственная инфраструктура
- Аллерголог предупредила о появлении «пыльцевых бурь» в РФ в этом сезоне
- Певец SHAMAN подтвердил, что именно Лолита дала ему знаковый псевдоним
- ФСБ задержало готовившего теракт в военной части на Урале мужчину
- Вице-премьер Хуснуллин: Ставка по ипотеке должна быть 5%
- Вассерман заявил о необходимости отдельного наказания для блогеров
- СМИ: Легендарный телефон Nokia 3210 перевыпустят в мае
- Диетолог Бобровский назвал помогающие справиться с депрессией продукты
- Депутат Милонов призвал запретить реалити-шоу «Беременна в 16»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru