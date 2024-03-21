Вице-премьер Хуснуллин: Ставка по ипотеке должна быть 5%

Хуснуллин подчеркнул, что в этом вопросе находятся какие-то компромиссы, все решается в диалоге.

При этом льготные программы ипотечного кредитования вносят вклад в рост инфляции, заявил ранее президент России Владимир Путин. Путин призвал быть аккуратнее в отношении массовых льготных ипотечных кредитов. По его словам, по вопросу таких займов «есть, о чем поговорить».

Президент обратил внимание на позицию Центробанка, который опасается, что льготная ипотека «немножко давит на инфляцию», передает «Радиоточка НСН».

