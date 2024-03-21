Вице-премьер Хуснуллин: Ставка по ипотеке должна быть 5%

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что ставка по ипотеке в России должна составлять 5% годовых, пишут «Ведомости».

Он отметил, что определенным препятствием к этому служит деятельность Центробанка, который выполняет свои функции в экономике.

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Хуснуллин подчеркнул, что в этом вопросе находятся какие-то компромиссы, все решается в диалоге.

При этом льготные программы ипотечного кредитования вносят вклад в рост инфляции, заявил ранее президент России Владимир Путин. Путин призвал быть аккуратнее в отношении массовых льготных ипотечных кредитов. По его словам, по вопросу таких займов «есть, о чем поговорить».

Президент обратил внимание на позицию Центробанка, который опасается, что льготная ипотека «немножко давит на инфляцию», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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