Вице-премьер Белоусов заявил о попытке создать четыре кольца блокады вокруг России

Геополитические противники России пытаются изолировать страну от мировой экономики и организовать четыре кольца «глобальной блокады» РФ. Об этом заявил первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов в ходе своего выступления в Совете Федерации.

Вице-премьер: Просадка экономики России уже началась

По словам вице-премьера, Запад нацелен на то, чтобы «вырвать из мирохозяйственных связей» Россию и запустить «процессы деградации и распада нашей экономической системы». При этом оппоненты пытаются заблокировать Россию в финансовой, торговой, транспортной и гуманитарной сферах.

«Полностью создать такую блокаду – невозможно. Невозможно изолировать Россию, шестую по величине экономику мира, от глобальной экономической системы. И события последних полутора месяцев об этом четко свидетельствуют», — цитирует Белоусова РИА Новости.

Ранее вице-премьер сообщил, что на фоне резкого повышения цен правительство изучает варианты выделения денежной помощи населению, в частности, пенсионерам, семьям с детьми и малообеспеченным гражданам, пишет РИА ФАН.

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