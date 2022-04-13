Вице-премьер Белоусов заявил о попытке создать четыре кольца блокады вокруг России

По словам вице-премьера, Запад нацелен на то, чтобы «вырвать из мирохозяйственных связей» Россию и запустить «процессы деградации и распада нашей экономической системы». При этом оппоненты пытаются заблокировать Россию в финансовой, торговой, транспортной и гуманитарной сферах.

«Полностью создать такую блокаду – невозможно. Невозможно изолировать Россию, шестую по величине экономику мира, от глобальной экономической системы. И события последних полутора месяцев об этом четко свидетельствуют», — цитирует Белоусова РИА Новости.

Ранее вице-премьер сообщил, что на фоне резкого повышения цен правительство изучает варианты выделения денежной помощи населению, в частности, пенсионерам, семьям с детьми и малообеспеченным гражданам, пишет РИА ФАН.

