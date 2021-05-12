Вице-премьер Абрамченко сравнила рост цен на продукты в РФ и в мире
Рост цен на продовольствие в России в 2021 году оказался ниже среднемировых показателей, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
«По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) ООН, в мире цены на продовольствие в апреле этого года на 30,8% выше показателя за соответствующий период прошлого года», — цитирует Абрамченко ее пресс-служба.
Как отметила вице-премьер, Россия несмотря на пандемию и кризис на мировом рынке продовольствия добилась рекордных темпов роста в агропромышленном комплексе. По словам Абрамченко, отечественные аграрии собрали один из рекордных в постсоветской истории урожаев зерновых, который оказался в два раза больше тепличных овощей, отмечают Известия.
Кроме того, вице-премьер подчеркнула, что в России продолжается модернизация производств и наращивание мощностей, и стране удалось справиться с вызванными пандемией изменениями логистики продовольствия и ажиотажным спросом, не допустив дефицита и «пустых полок».
Ранее в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления с ежегодным отчетом о работе правительства заявил, что рост цен на продукты в стране наблюдается в том числе из-за «жадности отдельных производителей и торговых сетей», напоминает Ura.ru. Премьер призвал компании зарабатывать за счет экспорта, но не в ущерб российским покупателям, отмечает RT.
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