Вице-мэр Ефимов: В Москве реорганизуют участок бывшей промзоны «Магистральные улицы»

В Москве по программе комплексного развития территорий реорганизуют участок бывшей промышленной зоны «Магистральные улицы» в Хорошевском районе, рассказал заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Инвестиции в развитие площадки оцениваются в 6,6 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 154 миллиона рублей. Благодаря реорганизации площадки на севере Москвы появится свыше 400 новых рабочих мест», – отметил он.

Министр правительства Москвы Максим Гаман добавил, что теперь в районе появится новая гостиница на 540 номеров, а также офисные центры, банки, магазины и кафе. Участок расположен в шаговой доступности от станций метро «Хорошевская» и «Полежаевская».

На сегодняшний день площадь объекта занимают стоянки и неэффективно используемые объекты.

