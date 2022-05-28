Вице-канцлер Германии допустил риск рецессии на фоне роста цен на газ

«Это зависит от многих факторов, ее [рецессию] нельзя полностью исключать», — указал Хабек, отвечая на вопрос о возможной рецессии в связи с ростом цен на топливо.

Как отметил Хабек, Берлин сможет смягчить последствия благодаря своей «экономической мощи», однако у некоторых стран такой возможности нет.

«Если эти государства потерпят крах и попадут в рецессию, то возникнет угроза эффекта домино. Некоторая озабоченность присутствует», — заключил вице-канцлер.

