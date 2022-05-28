Вице-канцлер Германии допустил риск рецессии на фоне роста цен на газ

Риск рецессии возможен на фоне стремительного роста цен на газ, считает вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек. Об этом политик заявил в интервью газете Welt am Sonntag.

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«Это зависит от многих факторов, ее [рецессию] нельзя полностью исключать», — указал Хабек, отвечая на вопрос о возможной рецессии в связи с ростом цен на топливо.

Как отметил Хабек, Берлин сможет смягчить последствия благодаря своей «экономической мощи», однако у некоторых стран такой возможности нет.

«Если эти государства потерпят крах и попадут в рецессию, то возникнет угроза эффекта домино. Некоторая озабоченность присутствует», — заключил вице-канцлер.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ГазГермания
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