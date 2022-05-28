Союз машиностроителей Германии пожаловался на серьезную нехватку материалов

Эксперт отметил, что в начале года в ФРГ ожидали, что отрасль вырастет на 7%, затем прогноз скорректировали до 4%, однако «даже это больше не может поддерживаться».

По словам Хойсгена, основная проблема — нехватка материалов: полупроводников и некоторых электронных компонентов. Также ухудшается ситуация с металлами и пластмассами. Кроме того, машиностроению угрожает прекращение поставок газа из России.

«Газовое эмбарго приведёт к еще большей нагрузке на цепочки поставок, так что многие детали внезапно перестанут быть доступными. Тогда наши заводы тоже остановятся», — заключил Хойсген.

