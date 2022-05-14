Вице-канцлер ФРГ рассказал, как страна переживет зиму без российского газа

Германия сможет пережить ближайшую зиму без поставок газа из России при наличии полных газохранилищ и значительной экономии. Об этом заявил министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек.

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Как отметил политик, промышленность и граждане могут сократить потребление энергии на десять процентов, не попав при этом в «бедственное положение».

«Если к концу года у нас будут полные хранилища, если два из четырех наших арендованных плавучих танкеров СПГ будут подключены к сети, если мы будем значительно экономить на энергии, то сможем в какой-то степени пережить зиму без поставок российского газа», — заявил Хабек в интервью газете Wirtschafts Woche.

При этом вице-канцлер предупредил, что остановка импорта топлива из России повлечет за собой экономические риски: цены на газ наверняка будут высокими, а резервуары опустеют в конце зимы.

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