Вице-канцлер ФРГ рассказал, как страна переживет зиму без российского газа

Как отметил политик, промышленность и граждане могут сократить потребление энергии на десять процентов, не попав при этом в «бедственное положение».

«Если к концу года у нас будут полные хранилища, если два из четырех наших арендованных плавучих танкеров СПГ будут подключены к сети, если мы будем значительно экономить на энергии, то сможем в какой-то степени пережить зиму без поставок российского газа», — заявил Хабек в интервью газете Wirtschafts Woche.

При этом вице-канцлер предупредил, что остановка импорта топлива из России повлечет за собой экономические риски: цены на газ наверняка будут высокими, а резервуары опустеют в конце зимы.

