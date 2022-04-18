Вице-канцлер ФРГ отверг идею добычи сланцевого газа в стране

По словам политика, у Берлина есть крупные запасы сланцевого газа. Однако для его добычи понадобится гидроразрыв пласта, а разработка месторождений и получение разрешений займет долгие годы, отмечает телеканал «360».

«Это сложно в соответствии с законом о водных ресурсах, поскольку такой способ добычи может иметь негативные последствия для окружающей среды», — указал Хабек, добавив, что сейчас в стране нет предприятий, желающих заниматься такой добычей.

Ранее вице-канцлер признал зависимость Германии от газа из России. По словам Хабека, введение эмбарго на поставки топлива из РФ поставит под угрозу «социальный порядок» в ФРГ, пишет Ura.ru.

