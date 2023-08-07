Вес металлоконструкций двух эстакад южного направления МСД составил более 8,5 тыс тонн

Монтаж металлоконструкций общим весом более 8,5 тысячи тонн произведен при строительстве двух эстакад на южном направлении Московского скоростного диаметра от Южной рокады до МКАД. Об этом заявил заместитель мэра столицы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Так, на открытом участке МСД построили семь крупных искусственных сооружений, в том числе две эстакады (300 м и 1,2 км). Объем железобетонных конструкций составил порядка 33 тысяч кубометров.

Трехсотметровую эстакаду построили в районе платформы МЦД-2 Красный строитель, второе сооружение появилось над действующей железной дорогой в районе Дорожной улицы и 3-его Дорожного проезда.

Как отметил гендиректор АО «Мосинжпроект» (генподрядчика и генпроектировщика ряда участков МСД) Юрий Кравцов, пролетное строение через пути МДЦ-2 соединяет Чертаново Южное и Бирюлево Западное. Монтаж эстакады производили в «технические окна» продолжительностью два часа. Также в составе участка построены четыре путепровода и тоннель под путями Павелецкого направления МЖД.

В рамках строительства южного участка МСД ввели 13,5 километров дорог, в том числе 8 км шестиполосной магистрали основного хода, улично-дорожную сеть и ряд искусственных сооружений.

