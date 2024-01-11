Создатели расстроившего Пескова «Хищника» объяснили использование импортного двигателя

«Мы используем японские двигатели Kubota, потому что у нашего двигателя нет в таком диапазоне веса и мощности. С поставками в Россию таких двигателей есть проблемы, они идут только через Китай. Изначально при подборе двигателя мы рассматривали наши, в том числе ДТ-шные, но они не подходят. Снегоболотоход должен быть правильным в весовой категории, чтобы он мог иметь хорошую проходимость… Нужно, чтобы он был легкий и выдавал ту мощность, которую надо. Наш двигатель намного выше в весовой характеристике. Российского аналога такого нет, импортозаместить пока не получится. У нас один единственный двигатель УАЗ, который был, дизель, там качество не подходит, у него топливная система настроена сложно. Везде есть свои нюансы», - сказал Васильев.

При этом он отметил, что «Хищник» почти весь состоит из отечественных запчастей. Однако, указал Васильев, их качество оставляет желать лучшего, из-за чего их приходится «дорабатывать».

«В принципе, снегоболотоход «Хищник» практически весь отечественный, смотря какая версия, у нас их много, штуки четыре-пять. В основном используем запчасти ГАЗ, но опять же, с ГАЗом проблема, завод тоже не отпускает много чего, приходится все искать, дорабатывать. От Пескова прозвучало, что качество вездехода надо увеличивать… Но смысл в том, что наши запчасти имеют свойство очень много ломаться. Вопросов нет, мы хотели бы повысить качество, но мы берем те же запчасти, ГАЗ, ВАЗ, которые производят наши российские заводы. Качество хромает, у нас один «АвтоВАЗ» и то до сих пор напильником дорабатывается, не только наши автомобили», - резюмировал собеседник НСН.

По данным официального сайта производителя, снегоболотоход «Хищник» делается в Тобольске Тюменской области. По адресу, указанному на сайте, расположена компания ООО «Мег Вест». Как объясняют создатели вездехода, «Хищник» ездит на шинах сверхнизкого давления диаметром до 1780 мм. Они позволяют ему уверенно преодолевать топкие болота, снег, водные преграды и крутые склоны, передает «Радиоточка НСН».

