Верховная рада Украины предлагает ввести налог на Google

Законопроект о налоге на добавочную стоимость для компаний-нерезидентов Украины, в число которых включена поисковая система Google, был зарегистрирован в Верховной раде Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Если закон будет принят, то Украина будет требовать уплату налога на добавочную стоимость в размере 20% от владельцев Google, Facebook, Microsoft и других компаний, поставляющих услуги в сфере IT. Как указано в пояснительной записке, цель документа - "повышение доходов бюджета". Документ был разработан депутатом Даниилом Гетманцевым, членом партии "Слуга народа". Он также является главой комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Как передает агенство, налог повлечет за собой подорожание электронных и информационных услуг, в их число могут попасть множество обучающих и развлекающих ресурсов, а также современные технологии хранения данных: фотографий, музыки, документов в облачных хранилищах. Также в тексте законопроекта предложено собирать налог с интернет-рекламы.

