Google определил самых популярных людей года
В компании Google назвали десятку самых популярных персон 2019 года. Аналитики отметили, что в уходящем году в рейтинг попали только русскоязычные имена. В числе самых популярных среди жителей нашей страны персоналий оказались певица Юлия Началова, рэп-исполнитель Децл, журналист Сергей Доренко и фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер – все они скончались в уходящем году.
Помимо этого, в десятку вошла звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк. Как отмечает Газета.ру, также россияне искали информацию о продюсере Бари Алибасове – он по неосторожности выпил средство для прочистки труб «Крот». Помимо этого, пользователи российского Google с большим интересом следили за новостями о президенте Украины Владимире Зеленском – он вступил в должность в 2019 году.
Ранее НСН писала, что президент России Владимир Путин возглавил медиарейтинг самых упоминаемых в отечественных СМИ российских персон в течение 2018 года. Как сообщили в пресс-службе компании «Медиалогия», Путин упоминался российскими СМИ 3 694 852 раза.
За ним следует премьер-министр РФ Дмитрий Медведев (626 960 упоминаний), на третьем месте - пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков (333 962 упоминания). Часто в 2018 году в СМИ встречалось и имя мэра Москвы Сергея Собянина - он на четвертом месте рейтинга с 333 371 упоминанием. На пятом месте находится глава МИД РФ Сергей Лавров (257 132 упоминания).
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