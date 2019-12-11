Google определил самых популярных людей года

В компании Google назвали десятку самых популярных персон 2019 года. Аналитики отметили, что в уходящем году в рейтинг попали только русскоязычные имена. В числе самых популярных среди жителей нашей страны персоналий оказались певица Юлия Началова, рэп-исполнитель Децл, журналист Сергей Доренко и фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер – все они скончались в уходящем году.

Помимо этого, в десятку вошла звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк. Как отмечает Газета.ру, также россияне искали информацию о продюсере Бари Алибасове – он по неосторожности выпил средство для прочистки труб «Крот». Помимо этого, пользователи российского Google с большим интересом следили за новостями о президенте Украины Владимире Зеленском – он вступил в должность в 2019 году.