Венгрия ввела госрегулирование цен на продукты
Власти Венгрии объявили о введении госрегулирования цен на ряд продуктов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление премьер-министра Виктора Орбана.
Отмечается, что стоимость сахара-песка, пшеничной муки, подсолнечного растительного масла, свиных окороков, куриных грудок и коровьего молока 2,8% жирности будет зафиксирована на уровне октября прошлого года.
По словам Орбана, с февраля текущего года цена, установленная правительством на эти продукты, должна быть во всех магазинах.
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