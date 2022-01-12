Венгрия ввела госрегулирование цен на продукты

Отмечается, что стоимость сахара-песка, пшеничной муки, подсолнечного растительного масла, свиных окороков, куриных грудок и коровьего молока 2,8% жирности будет зафиксирована на уровне октября прошлого года.

По словам Орбана, с февраля текущего года цена, установленная правительством на эти продукты, должна быть во всех магазинах.

