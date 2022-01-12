Венгрия ввела госрегулирование цен на продукты

Власти Венгрии объявили о введении госрегулирования цен на ряд продуктов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление премьер-министра Виктора Орбана.

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Отмечается, что стоимость сахара-песка, пшеничной муки, подсолнечного растительного масла, свиных окороков, куриных грудок и коровьего молока 2,8% жирности будет зафиксирована на уровне октября прошлого года.

По словам Орбана, с февраля текущего года цена, установленная правительством на эти продукты, должна быть во всех магазинах.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:Цены На ПродуктыВенгрия
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