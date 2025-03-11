Венгрия подтвердила возобновление поставок нефти через «Дружбу» после атаки
Поставки нефти в Венгрию по нефтепроводу «Дружба» были возобновлены после устранения повреждений, возникших в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Сийярто отметил, что российский оператор нефтепровода устранил все повреждения, вызванные атакой, и восстановил транзит нефти.
Поставки нефти в Венгрию по нефтепроводу «Дружба» были приостановлены после атаки украинского беспилотника на измерительную станцию.
Сийярто подчеркнул, что Венгрия рассматривает любые повреждения своей энергетической инфраструктуры как угрозу национальному суверенитету, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru