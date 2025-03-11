Поставки нефти в Словакию по «Дружбе» приостановлены из-за техпричин
Подача нефти по нефтепроводу «Дружба» на территорию Словакии была приостановлена по техническим причинам за пределами страны. Об этом агентству TASR сообщили в компании Transpetrol, занимающейся эксплуатацией трубопроводной инфраструктуры.
В компании уточнили, что перебои в поставках зафиксированы во вторник, однако причины инцидента связаны не с работой словацкого участка магистрали. Другие подробности о характере неисправностей и сроках возобновления транзита в Transpetrol не привели.
Нефтепровод «Дружба» — один из крупнейших в мире магистральных трубопроводов, обеспечивающий поставки российской нефти в страны Центральной и Восточной Европы. В Словакию сырье поступает через южную ветку системы, проходящую через территорию Украины.
Основным поставщиком остается российская компания «Транснефть», а за транзит отвечает украинский оператор «Укртранснафта», передает «Радиоточка НСН».
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