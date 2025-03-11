Поставки нефти в Словакию по «Дружбе» приостановлены из-за техпричин

Подача нефти по нефтепроводу «Дружба» на территорию Словакии была приостановлена по техническим причинам за пределами страны. Об этом агентству TASR сообщили в компании Transpetrol, занимающейся эксплуатацией трубопроводной инфраструктуры.

В компании уточнили, что перебои в поставках зафиксированы во вторник, однако причины инцидента связаны не с работой словацкого участка магистрали. Другие подробности о характере неисправностей и сроках возобновления транзита в Transpetrol не привели.

ВСУ признали атаку на нефтепровод «Дружба»

Нефтепровод «Дружба» — один из крупнейших в мире магистральных трубопроводов, обеспечивающий поставки российской нефти в страны Центральной и Восточной Европы. В Словакию сырье поступает через южную ветку системы, проходящую через территорию Украины.

Основным поставщиком остается российская компания «Транснефть», а за транзит отвечает украинский оператор «Укртранснафта», передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: РИА Новости
ТЕГИ:СловакияРоссияНефтепровод

Горячие новости

Все новости

партнеры