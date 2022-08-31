Венгрия и «Газпром» договорились о дополнительных поставках газа

По его словам, с компанией «Газпром» был подписан договор о дополнительных ежедневных поставках газа через «Турецкий поток» и Сербию.

«С 1 сентября через южное направление... сверх установленных контрактов максимальное количество газа, поставляемого ежедневно в Венгрию, составит 5,8 миллиона кубометров», - уточнил Сийярто.

Ранее Венгрия заключила с «Газпромом» долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины, согласно рассчитанному на 15 лет соглашению она будет получать по 4,5 миллиарда кубометров газа в год, сообщает «Свободная пресса».