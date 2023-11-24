ВЭФ-2024 пройдет с 3 по 6 сентября во Владивостоке
Восточный экономический форум в следующем году пройдет 3-6 сентября во Владивостоке. Об этом сообщил организатор мероприятия фонд «Росконгресс».
«С 3 по 6 сентября ... во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета пройдет IX Восточный экономический форум», — отмечается в заявлении.
В «Росконгрессе» подчеркнули, что ВЭФ — авторитетная дискуссионная площадка, где обсуждают вопросы ускоренного развития экономики на Дальнем Востоке и расширение сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В 2023 году Восточный экономический форум проходил 10-13 сентября, напоминает Ura.ru.
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