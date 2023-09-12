На ВЭФ-2023 обсудили вопросы комплексного развития городских территорий
Вопросы комплексного развития территорий (КРТ) и мастер-планирования, финансирования девелоперских проектов и кадровой политики на Дальнем Востоке обсудили участники пленарной дискуссии «Дальний Восток в Авангарде городского развития» на VIII Восточном экономическом форуме, который проходит в эти дни во Владивостоке.
Модератором дискуссии на дискуссионной платформе «Росконгресс Урбан Хаб» выступил замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин, с предложениями выступил генеральный директор ФСК Регион Алексей Алмазов.
По его словам, в компании рассматривают КРТ как одно из важнейших направлений.
«КРТ – одно из самых масштабных за последнее время изменений законодательства в РФ. Около двух лет потребовалось на его пересмотр, формирование лотов, организацию конкурсов. Мы предлагаем рассматривать проекты КРТ как часть стратегической градостроительной повестки городов, которая начинается с мастер-плана городов, формируемого на основании консенсуса жителей, бизнеса и властей», - отметил Алмазов.
ФСК Регион реализует четыре проекта в регионах, в том числе и во Владивостоке.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru