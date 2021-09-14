ВЭБ задумал построить курорт на Байкале на 161 млрд рублей

ВЭБ разработала проект строительства города-курорта мирового уровня на побережье Байкала. Стоимость проекта может превысить 161 миллиард рублей, сообщает РБК со ссылкой на презентацию этой российской государственной корпорации.

Курорт предлагается возвести на юге самого глубокого в мире озера рядом с Байкальским целлюлозно-бумажным комбинатом, производственная деятельность которого остановлена восемь лет назад. Помимо курорта там же планируется построить экогород, центр водных ресурсов и экологических технологий, а также демонтировать и рекультивировать площадки БЦБК.

До этого ВЭБ делился планами застроить территорию комбината курортным жильём на 60 миллиардов рублей. Как поясняют источники в госкорпорации, речь не идёт об увеличении расходов, поскольку теперь представлена новая «финансовая модель». Обозначенная цифра, это - полный объем инвестиций во все проекты и мероприятия числом более 300.

Согласно презентации, треть из 161 млрд рублей предполагается привлечь из уже действующих государственных программ. На месте БЦБК должна, в том числе, появиться жильё - малоэтажные многоквартирные дома с применением деревянных несущих строительных конструкций.

На остальную сумму ищут частных инвесторов, некоторые проекты уже вызвали их интерес. В начале текущего года ВЭБ и компания En+, основанная Олегом Дерипаской (ране владел 49% акций БЦБК), подписали меморандум о стратегическом партнерстве в целях развития Байкальского муниципального образования.

