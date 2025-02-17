Эксперт раскрыла главную уловку застройщиков при продаже жилья
Российские застройщики все чаще выдают за «комфорт» жилье эконом-класса, заявила эксперт рынка недвижимости, инвестор Ксения Аверс в интервью NEWS.ru.
По словам собеседницы портала, многие девелоперы вынужденно идут на этот шаг, чтобы остаться на рынке.
Некоторые застройщики ушли в минус, поскольку рост себестоимости строительства домов свел на нет прибыль застройщиков и маржу. В связи с этим значительного снижения цен ждать не стоит, подчеркнула она.
Ранее почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев заявил, что застройщики пытаются избавляться от девелоперских проектов, наименее привлекательных с точки зрения философии компаний, в первую очередь перепродают площадки для строительства домов эконом-класса, которые сегодня находятся в избытке. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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