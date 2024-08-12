«Важно качество!»: Сокращение числа ввода скважин назвали некритичным для нефтедобычи
В России с каждым годом объемы трудноизвлекаемых запасов на балансе нефтяных компаний увеличиваются, заявил НСН Сергей Пикин.
Снижение количества пробуренных скважин существенно не влияет на добычу нефти, так как главный показатель – это дебит скважины. Об этом НСН заявил Директор Фонда энергетического развития, эксперт по энергетике Сергей Пикин.
В России сократилось число введения новых нефтяных скважин, сообщили «Ведомости». В январе — июне текущего года ввели в эксплуатацию 3657 нефтяных скважин, что на 12% меньше по сравнению с первым полугодием 2023 года. Отмечается, что в июне снижение оказалось еще более значительным – до 585 скважин. Пикин подчеркнул, что на добычу нефти преимущественно влияет все-таки не количество скважин, а объем получаемой из них нефти.
«Будущую добычу определяет не количество пробуренных скважин, а все-таки их дебит. Конечно, количество - это некий параметр, который может говорить о будущих параметрах дебита скважин, но не всегда. Мы с каждым годом увеличиваем на балансе объемы трудноизвлекаемых запасов. Период легкой нефти давно закончился, поэтому бурение становится все более сложным, с применением более сложных технологий. Тут важен другой параметр – это прирост запасов на балансе компании. Главное, чтобы этот прирост был в идеале больше, чем объем добычи за этот период времени. Определённое отклонение от неких средних величин по бурению скважин оно принципиально не сказывается на объемах добычи. Когда кратное падение, то оно сказывается, а когда в районе 10%, то это не радикально. Тем более, что технологически мы готовы. Можем, умеем и делаем», - пояснил он.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп обвинил в своей социальной сети Truth Social страны ОПЕК в том, что они пытаются снизить цены на нефть, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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