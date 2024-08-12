«Важно качество!»: Сокращение числа ввода скважин назвали некритичным для нефтедобычи

«Будущую добычу определяет не количество пробуренных скважин, а все-таки их дебит. Конечно, количество - это некий параметр, который может говорить о будущих параметрах дебита скважин, но не всегда. Мы с каждым годом увеличиваем на балансе объемы трудноизвлекаемых запасов. Период легкой нефти давно закончился, поэтому бурение становится все более сложным, с применением более сложных технологий. Тут важен другой параметр – это прирост запасов на балансе компании. Главное, чтобы этот прирост был в идеале больше, чем объем добычи за этот период времени. Определённое отклонение от неких средних величин по бурению скважин оно принципиально не сказывается на объемах добычи. Когда кратное падение, то оно сказывается, а когда в районе 10%, то это не радикально. Тем более, что технологически мы готовы. Можем, умеем и делаем», - пояснил он.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп обвинил в своей социальной сети Truth Social страны ОПЕК в том, что они пытаются снизить цены на нефть, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

